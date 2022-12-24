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В ЮАР взорвался бензовоз: есть жертвы и десятки пострадавших (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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В ЮАР взорвался бензовоз: есть жертвы и десятки пострадавших (фото)

Фото: Getty Images

Грузовик загорелся из-за трения крыши о низкий мост.

В южноафриканском городе Боксбург 24 декабря загорелся и взорвался бензовоз, в результате чего погибли 10 человек, еще около 50 человек пострадали.

Об этом сообщает News24.

Известно, что грузовик перевозил сжиженный нефтяной газ и застрял под низким мостом. Во время движения было повреждено часть крыши бензовоза, поэтому возникло трение и как следствие произошло возгорание.

Пока пожарные пытались потушить огонь, раздался сильный взрыв. Кроме самого грузовика, взрывом была уничтожена пожарная машина и два автомобиля, рассказал представитель экстренных служб Уильяма Нтлади.

Погибли не менее 10 человек, еще около 50 были ранены. Заметим, что трагический инцидент произошел около местного госпиталя Тамбо. Его пациентов пришлось эвакуировать, ведь в результате взрыва обрушилась часть крыши медучреждения.

Добавим, что среди пострадавших несколько человек получили многочисленные травмы с ожогами разной степени. Об этом рассказал основатель волонтерской организации Gift of the Givers Имтиаз Сулиман. По его словам, на месте был разрушен низменный мост, повреждены железнодорожные линии и несколько домов поблизости.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Напомним, в Чили был объявлен режим чрезвычайной ситуации в центральных районах, где из-за аномальной жары вспыхнули лесные пожары. В настоящее время охваченная огнем площадь составляет около 63 тыс. га. В нескольких провинциях Чили бушуют около 70 пожаров.

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Дата публикации
Просмотры
709
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