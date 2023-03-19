В ЮАР заявили, что помнят о своих обязательствах по аресту Путина

Президент РФ, ордер на арест которого издал Международный уголовный суд в Гааге, посетит Южно-Африканскую Республику в августе 2023 года для участия в саммите БРИКС.

Пресссекретарь президента Южно-Африканской республики Винсент Магвенья прокомментировал возможный арест российского президента Путина во время его приезда на саммит БРИКС в эту страну. Он заявил, что правительство ЮАР "помнит о своих юридических обязательствах", связанных с ордером на арест, выданным Международным уголовным судом в Гааге.

Заявление представителя президента ЮАР цитирует Reuters.

“Мы как правительство осознаем наши юридические обязательства. Однако до саммита [БРИКС] мы продолжим взаимодействие с разными соответствующими заинтересованными сторонами" – заявил Магвенья.

Пресссекретарь президента также сказал, что ЮАР "принимает уведомление об ордере на арест, выданный МКС", добавив, что правительство его страны выражает подчеркнутое желание, чтобы "конфликт в Украине был урегулирован мирным путем из-за переговоров".

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Российский президент Владимир Путин ранее подтвердил свое участие в августе 2023 года в саммите БРИКС с участием лидеров Бразилии, РФ, Индии, Китая и ЮАР. Поскольку ЮАР ратифицировала Римский устав МКС, то имеет юридическую обязанность обеспечить исполнение ордера на арест Путина.

Однако в этой ситуации может повториться история еще одного диктатора, лидера Судана Омара аль-Башира, ордер по которому МКС выдал в 2009 году. Как и Россия, Судан также не ратифицировал Римский устав, поэтому аль-Башир не слишком беспокоился.

Во время его визита в ЮАР на саммит Африканского союза 2015 года местный суд принял решение о том, что суданскому лидеру запрещено покидать страну, пока не будет вынесено решение об удовлетворении ордера МКС. Когда заседание суда началось, аль-Башир попросту не пришел на него. Оказалось, что диктатор после участия в саммите улетел домой и никто его не остановил.

Арестовать диктатора Судана удалось только после переворота в этой стране в 2019 году, но в Гаагу он не попал, поскольку сперва свой приговор 79-летнему экспрезиденту страны должно вынести национальное правосудие.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой за совершение военного преступления – незаконную депортацию украинских детей.

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