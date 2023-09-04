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В ЮАР заявили, что расследование не выявило поставки оружия в Россию

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В ЮАР заявили, что расследование не выявило поставки оружия в Россию

Президент ЮАР Сирил Рамафоса / Фото: Associated Press

Власти страны не выдали никакого разрешения на экспорт оружия.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что проведенная проверка не выявила фактов поставки оружия в Россию в декабре 2022 года.

Об этом информирует Reuters.

Лидер ЮАР заявил, что власти страны не выдали никакого разрешения на экспорт оружия, а корабль пришвартовывался в порту, чтобы доставить в страну оборудование, заказанное компанией по закупкам вооружений Armscor.

Вместе с тем Рамафоса заявил, что не может рассказать об выгруженном обложении, поскольку это может поставить под угрозу армию страны.

"Если рассмотреть все вопросы, ни одно из обвинений по поставкам оружия в Россию не подтверждено. Ни один из лиц, выдвинувших эти обвинения, не смог предоставить никаких доказательств в поддержку обвинений, выдвинутых против нашей страны", — подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что политик из ЮАР, призвавший убивать белых, поддержал российского диктатора Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент ЮАР в Кремле призвал Путина возобновить "зерновое соглашение".

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Дата публикации
Просмотры
46
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