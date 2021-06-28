В ЮАР заявили о резком всплеске заболеваемости коронавирусом, правительство усиливает карантин

В ЮАР заявили о резком всплеске заболеваемости коронавирусом, правительство усиливает карантин

В ЮАР запрещают продажу алкоголя и продолжают комендантский час с 21:00 до 04:00.

Южно-Африканская Республика в воскресенье, 27 июня, объявила об усилении карантинных ограничений в связи со всплеском заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в стране возобновят запрет на продажу алкоголя и продолжат ночной комендантский час с 21:00 до 04:00.

Со среды начнут закрываться школы, а рестораны смогут продавать еду на вынос или доставку. В то же время пляжи и парки останутся открытыми.

Вице-президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса считает, что новый штамм коронавируса "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, является "движущей силой" нового всплеска в Южной Африке.

В воскресенье в стране зарегистрировали более 15 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, в том числе 122 случая смерти. Общее число умерших пациентов в ЮАР приближается к 60 тысячам.

Больше всего от всплеска страдает самая густонаселенная провинция страны Гаутенг, на которую приходится около 66% новых случаев инфицирования. В больницах не хватает коек для больных COVID-19, пациентов отправляют в медицинские учреждения в других провинциях.

Органы здравоохранения обеспокоены тем, что в восьми других провинциях ЮАР, вероятнее всего, вскоре произойдет подобный всплеск.

Тем временем в Зимбабве, Намибии и Мозамбике уже фиксируют увеличение количества заражений, госпитализаций и смертей.

Ранее специальный посланник Африканского союза и телекоммуникационный магнат Страйв Масиива обвинил богатые страны мира в том, что они сознательно не поставляют на континент достаточное количество вакцин от COVID-19.

Новости недели: почему новый штамм "Дельта" более опасный для молодежи и подростков

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку