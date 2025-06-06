В Южной Африке надувной батут взлетел в воздух: есть пострадавшие дети

Надувной батут взлетел в воздух

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В Южной Африке возле школы батут взлетел на 12 метров. Дети свалились на землю, очевидцы кричали от ужаса.

Об этом пишет The Sun.

Дата публикации 22:00, 06.06.25 Количество просмотров 29 В Южной Африке батут взлетел в воздух, дети упали на землю

Испуганные родители пытались остановить падение. Очевидцам удалось создать коврик из живой силы. Сообщается, что двое детей получили серьезные травмы. Считается, что один ребенок получил перелом черепа, а другой – перелом руки.

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Надувной замок позже приземлился примерно в 50 футах от места, где он взлетел. Впрочем, неизвестно, были ли на нем другие дети на момент инцидента.

В заявлении на странице школы в Facebook подтвердили, что двоих детей доставили в больницу после инцидента.

«Обоим детям, а также их одноклассникам, пережившим это событие, была оказана необходимая психологическая помощь по вопросам травматического опыта, и благодарим всех вас за то, что вы вместе. Мы искренне благодарим всех за положительную поддержку, помощь и молитвы».

Из видеозаписи неясно, был ли надувной замок надежно привязан перед инцидентом.

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Ранее в Николаеве на батуте при загадочных обстоятельствах погибла 4-летняя девочка . Ее нашли задушенной в петле этого аттракциона

«У батута было три девушки (сотрудницы — ред.), которые должны были присматривать за детьми. Но вместо этого они сидели спинами к батуту, просматривая что-то в своих телефонах, – рассказала ТСН.ua Наталья Кучинская. – Лерочка подбежала к Ане (мать девочки) попить водички. В свою очередь, Аня сама хотела подойти к ребенку, чтобы напоить, но ей не разрешили. Ребенок подбежал к маме, попил водички. Они уже собирались уходить домой, но Лерочка попросила разрешить попрыгать еще 3 минутки. Забежала на батут, забежала в слепую зону, из-за чего Аня не смогла ее увидеть. Аня очень внимательная мама, постоянно держала ее в поле зрения. Но горка с петлями перекрывала вид. Даже представить не могу, как это могло произойти. Не можем составить версию, как все произошло, из-за чего она зацепилась и повисла, не достав ножками до самого батута…», — рассказала Наталья Кучинская, женщина, которая вскоре должна была стать крестной для этой девочки.