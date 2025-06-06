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В Южной Африке надувной батут взлетел в воздух: есть пострадавшие дети
Из-за инцидента с батутом есть пострадавшие дети.
В Южной Африке возле школы батут взлетел на 12 метров. Дети свалились на землю, очевидцы кричали от ужаса.
Об этом пишет The Sun.
Испуганные родители пытались остановить падение. Очевидцам удалось создать коврик из живой силы. Сообщается, что двое детей получили серьезные травмы. Считается, что один ребенок получил перелом черепа, а другой – перелом руки.
Надувной замок позже приземлился примерно в 50 футах от места, где он взлетел. Впрочем, неизвестно, были ли на нем другие дети на момент инцидента.
В заявлении на странице школы в Facebook подтвердили, что двоих детей доставили в больницу после инцидента.
«Обоим детям, а также их одноклассникам, пережившим это событие, была оказана необходимая психологическая помощь по вопросам травматического опыта, и благодарим всех вас за то, что вы вместе. Мы искренне благодарим всех за положительную поддержку, помощь и молитвы».
Из видеозаписи неясно, был ли надувной замок надежно привязан перед инцидентом.
Ранее в Николаеве на батуте при загадочных обстоятельствах погибла 4-летняя девочка . Ее нашли задушенной в петле этого аттракциона
«У батута было три девушки (сотрудницы — ред.), которые должны были присматривать за детьми. Но вместо этого они сидели спинами к батуту, просматривая что-то в своих телефонах, – рассказала ТСН.ua Наталья Кучинская. – Лерочка подбежала к Ане (мать девочки) попить водички. В свою очередь, Аня сама хотела подойти к ребенку, чтобы напоить, но ей не разрешили. Ребенок подбежал к маме, попил водички. Они уже собирались уходить домой, но Лерочка попросила разрешить попрыгать еще 3 минутки. Забежала на батут, забежала в слепую зону, из-за чего Аня не смогла ее увидеть. Аня очень внимательная мама, постоянно держала ее в поле зрения. Но горка с петлями перекрывала вид. Даже представить не могу, как это могло произойти. Не можем составить версию, как все произошло, из-за чего она зацепилась и повисла, не достав ножками до самого батута…», — рассказала Наталья Кучинская, женщина, которая вскоре должна была стать крестной для этой девочки.