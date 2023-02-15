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В Южной Африке туристический автобус столкнулся с фургоном: погибли 20 человек

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В Южной Африке туристический автобус столкнулся с фургоном: погибли 20 человек

В ЮАР произошло ДТП с участием туристического автобуса и фургона / Фото: twitter.com/ER24EMS

В результате лобового столкновения автобус скатился в реку.

В Южной Африке в провинции Лимпопо произошло смертельное ДТП с участием туристического автобуса и фургона с деньгами. В результате инцидента погибли 20 человек, еще 68 - ранены.

Об этом информирует ER24.

"Трех человек нашли мертвыми на обочине, а 16 — внизу у реки", — говорится в сообщении.

Еще один человек погиб в больнице. Известно, что автобус скатился в реку после лобового столкновения с фургоном. Сейчас несколько человек считаются пропавшими без вести.

Полицейские расследуют трагическое событие и выясняет причины аварии, произошедшей в понедельник вечером, 13 февраля.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области произошло смертельное ДТП с пешеходом, который переходил дорогу в неустановленном месте. Авария произошла у села Сафьяны. От полученных травм погиб 60-летний потерпевший.

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Дата публикации
Просмотры
33
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