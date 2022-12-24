В Южной Африке взорвался бензовоз – девять человек погибли, среди них дети (видео)

Взрыв также привел к пожару в больнице рядом.
Девять человек погибли, другие получили ранения после взрыва цистерны с топливом в Боксбурге в Южной Африке в субботу утром, 24 декабря. Среди погибших семеро взрослых и двое детей.
Об этом пишет Republicworld.
Как пишут СМИ, взрыв произошел в 100 метрах от Мемориального госпиталя Тамбо, где после этого также вспыхнул пожар.
Бензовоз застрял под мостом, водитель, пытаясь проехать под ним, повредил верхнюю часть крыши. Машина вспыхнула из-за трения.
Многие пострадавшие были госпитализированы в отделение госпиталя, но пациентов пришлось эвакуировать, поскольку взрыв вызвал обвал конструкции в госпитале.
Бензовоз разразился именно тогда, когда чрезвычайники пытались потушить пожар. В результате взрыва пострадали пожарные.
#BREAKING : Многочисленные репрессии, выпущенные после террористического воздушного танкера ⁰⁰ #Boksburg | #SouthAfrica ⁰— RAWSGLBAL (@RawsGlobal) December 24, 2022
Там был большой explosion в Боксбурге в Южной Африке, как он был путешественник петрольный танкер, который находится под мостом на Railway Street в Боксбурге и пострадал, покрыли траву и разрушили pic.twitter.com/p0f5858a2k
Боксбург gas tanker explotion— News Live SA (@newslivesa) December 24, 2022
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Численные injuries reported after the fuel tanker explodes
Avoid Railway Road and Hospital Road
13-15 Hospital Rd pic.twitter.com/i0RPAux7b5
Напомним, в России сгорел дом престарелых — погибли 20 человек.
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