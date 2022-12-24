В Южной Африке взорвался бензовоз – девять человек погибли, среди них дети (видео)

Взрыв также привел к пожару в больнице рядом.

Девять человек погибли, другие получили ранения после взрыва цистерны с топливом в Боксбурге в Южной Африке в субботу утром, 24 декабря. Среди погибших семеро взрослых и двое детей.

Об этом пишет Republicworld.

Как пишут СМИ, взрыв произошел в 100 метрах от Мемориального госпиталя Тамбо, где после этого также вспыхнул пожар.

Бензовоз застрял под мостом, водитель, пытаясь проехать под ним, повредил верхнюю часть крыши. Машина вспыхнула из-за трения.

Многие пострадавшие были госпитализированы в отделение госпиталя, но пациентов пришлось эвакуировать, поскольку взрыв вызвал обвал конструкции в госпитале.

Бензовоз разразился именно тогда, когда чрезвычайники пытались потушить пожар. В результате взрыва пострадали пожарные.

#BREAKING : Многочисленные репрессии, выпущенные после террористического воздушного танкера ⁰⁰ #Boksburg | #SouthAfrica ⁰

Там был большой explosion в Боксбурге в Южной Африке, как он был путешественник петрольный танкер, который находится под мостом на Railway Street в Боксбурге и пострадал, покрыли траву и разрушили pic.twitter.com/p0f5858a2k — RAWSGLBAL (@RawsGlobal) December 24, 2022

Боксбург gas tanker explotion



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Численные injuries reported after the fuel tanker explodes



Avoid Railway Road and Hospital Road

13-15 Hospital Rd pic.twitter.com/i0RPAux7b5 — News Live SA (@newslivesa) December 24, 2022

Напомним, в России сгорел дом престарелых — погибли 20 человек.

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