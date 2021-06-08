В Южной Африке женщина родила сразу 10 детей, побив мировой рекорд Гиннесса

У супругов 12 детей: 10 новорожденных и 2 близнеца, которые родились 6 лет назад.

В Гаутензе (Южная Африка) 37-летняя женщина родила 10 детей — 7 мальчиков и 3 девочки. Ей удалось побить мировой рекорд Гиннесса, когда в мае женщина из Мали родила 9 детей.

Об этом сообщает APnews.

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Сообщают, что Госиаме Тамара Ситхоле родила 10 детей на 29 неделе беременности. В начале года УЗИ показывало женщине, что у нее будет всего 6 детей, следующее УЗИ показало 8 детей, но она родила 7 мальчиков и 3 девочки. Возможно, еще двоих детей не могли обнаружить из-за того, что они находились в другой трубе.

Новость о рождении 10 малышей первым сообщил местным СМИ отец, безработный Тебохо Цотеци. По словам пары, женщина забеременела естественным путем, а роды прошли путем кесарева сечения. Но, как утверждают врачи, такие экстремальные роды — результат лечения бесплодия с несколькими оплодотворенными эмбрионами, вставленными в матку, чтобы увеличить шансы пациентки забеременеть.

Специалист Университета медицинских наук Сефакой Макгато профессор Дини Мавела заявила, что дети проведут следующие несколько месяцев в инкубаторе.

Напомним, роженица, которая родила сразу 9 детей, чуть не умерла из-за большой кровопотери. Она прибыла на 25 неделе беременности.

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