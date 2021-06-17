В Южной Африке женщину, которая родила сразу 10 детей, обвинили в мистификации

Муж роженицы-рекордсменки утверждает, что не видел своих новорожденных детей.

Отец младенцев, безработный Тебохо Цотеци усомнился, что его жена Госиаме Тамара Ситхоле действительно родила 7 мальчиков и 3 девочек. Как сообщает издание New York Post, он объявил просьбу прекратить жертвовать деньги роженице, поскольку не видел детей, хотя со времени родов прошло больше недели.

По словам Цотеци, последний раз он видел жену 7 июня, когда ее срочно доставили в больницу в Претории, где у нее якобы родилось 10 детей, что стало новым рекордом. Теперь он предполагает, что младенцев не существует, поскольку делал несколько попыток навестить свою жену, но она не раскрыла ему своего места пребывания и состояния детей.

В ответ Ситхоул сообщила южноафриканской прессе, что семья ее мужа стремится использовать ее и младенцев для получения финансовой выгоды. Именно поэтому она не раскрывает их места пребывания, пока не будет для этого готова.

Тем временем ни один врач не смог подтвердить официально факт рождения 10 младенцев одновременно, а также не появились фотографии новорожденных в Южной Африке.

Ранее сообщалось, что Госиаме Тамара Ситхоле родила 10 детей на 29 неделе беременности. В начале года УЗИ показывало женщине, что у нее будет всего 6 детей, следующее УЗИ показало 8 детей, но она родила 7 мальчиков и 3 девочки.

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