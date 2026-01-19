- Дата публикации
В южной Испании столкнулись скоростные поезда: по меньшей мере 21 погибший и десятки раненых
В южной Испании скоростной поезд сошел с рельсов и врезался во встречный состав — погиб не менее 21 человек, десятки пассажиров пострадали.
В южной Испании произошла масштабная железнодорожная катастрофа : скоростной поезд сошел с рельсов, выехал на встречный путь и врезался в другой поезд. В результате аварии погиб по меньшей мере 21 человек, еще десятки пассажиров пострадали.
Об этом сообщил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте, пишет Associated Press .
По данным железнодорожного оператора Adif, инцидент произошел вечером недалеко от Кордовы. Поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид и перевозивший около 300 пассажиров, частично сошел с рельсов и врезался во встречный поезд Мадрид — Уэльва, на борту которого было около 200 человек.
Министр транспорта заявил, что причины трагедии пока неизвестны. Он назвал инцидент «странным», ведь авария произошла на ровном участке недавно ремонтируемого пути.
В региональной службе здравоохранения Андалусии сообщили, что 73 раненых доставлены в шесть больниц. Спасательная операция продолжалась ночью в сложных условиях, поскольку место крушения было труднодоступным.
По словам очевидцев, пассажиры выбирались из вагонов через окна, разбивая их аварийными молотками. На видео с места происшествия видно, как люди эвакуируются из наклонившихся под углом поврежденных вагонов.
К ликвидации последствий были привлечены спасатели, военные подразделения экстренной помощи и Красный Крест. Из-за аварии в понедельник остановили движение поездов между Мадридом и городами Андалусии.
