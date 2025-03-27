ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
75
Время на прочтение
1 мин

В Южной Корее бушуют лесные пожары: что известно о катастрофических последствиях

К борьбе с огнем привлечены все имеющиеся ресурсы – пожары не утихают уже неделю.

Автор публикации
Анастасия Гончаренко Анастасия Гончаренко
В Южной Корее почти неделю продолжаются лесные пожары

В Южной Корее почти неделю продолжаются лесные пожары / © Associated Press

В Южной Корее 21 марта возникли лесные пожары — из-за ветров пламя все еще распространяется. В стране погибли не менее 24 человек.

Об этом пишет CNN.

Среди жертв - четверо госслужащих, которых направили для борьбы с лесными пожарами. Многие погибшие были пожилыми людьми в возрасте 60—70 лет. Также известно о 26 раненых. Пожар заставил более 27 тысяч человек покинуть свои дома.

Во время тушения пожара разбился вертолет, пилот погиб на месте.

По словам исполняющего обязанности президента Хан Дук Су, к борьбе с огнем привлечены все имеющиеся ресурсы, включая военные и поддержку со стороны американских сил в Корее.

По данным Хана, лесные пожары уничтожили 17 000 гектаров леса и 209 домов и заводов.

Правительство объявило пострадавшие территории зоной стихийного бедствия. Среди разрушенных объектов – древний храм Гоун, построенный в 681 году.

Напомним, масштабные лесные пожары в Южной Корее начались в субботу в округе Уйсон на юго-востоке страны. Их привело сухая погода, сильный ветер и высокие температуры, создавшие идеальные условия для стремительного распространения огня.

Дата публикации
Количество просмотров
75
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie