В Южной Корее бушуют лесные пожары: что известно о катастрофических последствиях

В Южной Корее почти неделю продолжаются лесные пожары / © Associated Press

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В Южной Корее 21 марта возникли лесные пожары — из-за ветров пламя все еще распространяется. В стране погибли не менее 24 человек.

Об этом пишет CNN.

Среди жертв - четверо госслужащих, которых направили для борьбы с лесными пожарами. Многие погибшие были пожилыми людьми в возрасте 60—70 лет. Также известно о 26 раненых. Пожар заставил более 27 тысяч человек покинуть свои дома.

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Во время тушения пожара разбился вертолет, пилот погиб на месте.

По словам исполняющего обязанности президента Хан Дук Су, к борьбе с огнем привлечены все имеющиеся ресурсы, включая военные и поддержку со стороны американских сил в Корее.

По данным Хана, лесные пожары уничтожили 17 000 гектаров леса и 209 домов и заводов.

Правительство объявило пострадавшие территории зоной стихийного бедствия. Среди разрушенных объектов – древний храм Гоун, построенный в 681 году.

Напомним, масштабные лесные пожары в Южной Корее начались в субботу в округе Уйсон на юго-востоке страны. Их привело сухая погода, сильный ветер и высокие температуры, создавшие идеальные условия для стремительного распространения огня.