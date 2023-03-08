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В Южной Корее грузовик въехал в толпу людей – есть жертвы и пострадавшие

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
355
Время на прочтение
1 мин
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В Южной Корее грузовик въехал в толпу людей – есть жертвы и пострадавшие

Фото: Associated Press

В результате аварии многие получили ранения.

В Южной Корее, в округе Сунчан, небольшой грузовик с удобрениями протаранил толпу людей – три человека погибли, пятеро – получили серьезные ранения, 12 – легко ранены.

Об этом пишет агентство Yonhap News.

Отмечается, что фургон въехал в людей на парковке здания сельскохозяйственного кооператива в 10:30, когда продолжались выборы председателя кооператива.

По словам спасателей, количество пострадавших может возрасти, поскольку среди пострадавших – преимущественно пожилые люди.

Полиция выясняет точную причину аварии, по предварительным данным, виноват водитель грузовика.

Напомним, в Москве смотровое колесо остановилось с людьми в кабинках.

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Дата публикации
Просмотры
355
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