В Южной Корее грузовик въехал в толпу людей – есть жертвы и пострадавшие

В Южной Корее, в округе Сунчан, небольшой грузовик с удобрениями протаранил толпу людей – три человека погибли, пятеро – получили серьезные ранения, 12 – легко ранены.

Об этом пишет агентство Yonhap News.

Отмечается, что фургон въехал в людей на парковке здания сельскохозяйственного кооператива в 10:30, когда продолжались выборы председателя кооператива.

По словам спасателей, количество пострадавших может возрасти, поскольку среди пострадавших – преимущественно пожилые люди.

Полиция выясняет точную причину аварии, по предварительным данным, виноват водитель грузовика.

Напомним, в Москве смотровое колесо остановилось с людьми в кабинках.

Читайте также: