В Южной Корее истребитель случайно сбросил авиабомбы на дома: что известно о пострадавших

В Южной Корее истребитель KF-16 сбросил на дома 8 авиабомб. Пострадали по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает Yonhap.

В Южной Корее истребитель случайно сбросил авиабомбы на дома

Как отмечается, ужасающий инцидент произошел во время учебных стрельб. Военно-воздушные силы заявили, что проводят расследование аварии.

“Мы извиняемся за ущерб среди гражданского населения в результате аварии с аномальным выбросом (бомбы) и желаем быстрого выздоровления раненых. Мы будем активно принимать все необходимые меры, в том числе по возмещению ущерба”, — говорится в заявлении.

Ранее в Международном аэропорту Кимхе, расположенном вблизи крупнейшего после столицы города Пусан в Южной Корее, произошел пожар в пассажирском самолете

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