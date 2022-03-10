В Южной Корее избрали нового президента: что изменится в политике страны

В Южной Корее избрали нового президента: что изменится в политике страны

Новоизбранный лидер обещает более тесное сотрудничество с США.

Бывший главный прокурор Юн Сук Йоль, представитель консервативных оппозиционных политических сил, был избран новым президентом Южной Кореи, победив своего главного соперника из провластного либерального лагеря.

Как сообщает корейское агентство Yonhap, эти президентские выборы были одними из самых напряженных в истории страны.

По данным 100% подсчитанных бюллетеней Юн набрал 48,56% голосов, а его соперник Ли Чже Мэн – 47,83%.

На встрече со сторонниками Юн сказал, что будет придавать приоритет "национальному единству", добавив, что ко всем людям следует относиться одинаково, независимо от их региональных, политических и социально-экономических различий.

"Я бы обратил внимание на средства к существованию людей, оказывал услуги нуждающимся и прилагал бы максимальные усилия, чтобы наша страна была гордым, ответственным членом международного сообщества и свободного мира", – сказал он.

Юн также заявил, что будет строго бороться с северокорейскими провокациями и постарается усилить трехстороннее сотрудничество в области безопасности с Вашингтоном и Токио. Он также пообещал, что сделает усиленный союз с Соединенными Штатами центром своей внешней политики, одновременно занимая более упорную позицию по отношению к Китаю.

Юн Сук Йоль должен вступить в должность в мае и занимать один пятилетний срок в должности лидера 10-й по величине экономики мира.

Напомним, коммунистический лидер КНДР Ким Чен Ын посетил государственное космическое агентство и заявил, что создаваемый в его стране разведывательный спутник предназначен для сбора информации о военных США в регионе и их "васальных сил".

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