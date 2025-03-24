В Южной Корее конституционный суд отклонил импичмент премьер-министра

Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Хан Дак Су, восстановив его в должности исполняющего обязанности президента в связи с непродолжительным введением военного положения президентом Юн Сук Йолем.

Об этом пишет агентство Yonhap News

Импичмент Хана был отклонен 5-1 голосами восьми судей суда. Двое судей проголосовали за полное отклонение представления об импичменте.

Решение было принято через три месяца после того, как Национальная ассамблея объявила импичмент премьер-министру и исполняющему обязанности президента из-за его предполагаемой роли в объявлении Юном военного положения 3 декабря среди других причин.

Напомним, ранее мы писали о том, что Юн Сук Йоля отстранили от власти из-за попытки объявить военное положение в Южной Корее без согласования и обоснования, кроме желания подавить оппозицию, которая после последних выборов, объединившись, получила большинство в парламенте. Отправить его в отставку удалось лишь со второй попытки, а уже через несколько дней импичмент объявили его преемнику Хан Док Су за отказ назначать судей в Конституционный суд, что воспринималось как попытка помочь Юну избежать ареста. Теперь полиция, которой после конфликта с президентской охраной передали запрос на арест Юн Сук Йоля, заявляет, что пока не будет его выполнять.

Читайте также: