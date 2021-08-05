В Южной Корее обнаружили новый штамм коронавируса "Дельта плюс": в чем опасность

В Южной Корее обнаружили новый штамм коронавируса "Дельта плюс": в чем опасность

Заболели "Дельтой плюс" по меньшей мере два человека в Южной Корее.

Власти Южной Кореи заявили о выявленных минимум двох случаях нового варианта коронавируса "Дельта плюс" , который является более заразным, чем индийский вариант "Дельта".

Об этом заявило агентство по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи, пишет Reuters.

В Южной Корее "Дельтой плюс" заболел 40-летний мужчина. В последнее время он никуда не ездил, пока источник заражения выясняется.

Результаты тестов, проведенных примерно в 280 человек, которые контактировали с этим мужчиной, показали, что только у его сына был положительный результат. Сейчас не понятно, был ли сын также инфицирован штаммом "Дельта плюс".

Второй случай выявлен у мужчины, который вернулся из США. В Агентство говорят, что больной был вакцинирован двумя дозами AstraZeneca перед поездкой.

"Дельта-плюс" впервые обнаружили в Европе в марте. Этот вариант коронавируса, как пишет Washington Post, уже обнаружили в нескольких странах, в том числе Великобритании, США и Индии. Некоторые ученые говорят, что вариант "Дельта плюс" может быть еще более заразным. В Индии и в мире продолжаются исследования эффективности вакцин против этой мутации.

Ссылаясь на результаты исследований, индийское министерство здравоохранения заявляет, что "Дельта плюс" имеет способность легче связываться с клетками легких и может быть устойчивым к терапии, применяемой для лечения.

Как отмечают специалисты, "Дельта" сокращает время перехода от легкой симптоматики до тяжелых форм заболевания и имеет повышенную заразностью.

Ранее в ВОЗ сообщили, что поможет защититься от наиболее агрессивной штамма коронавируса "Дельта": полный уровень защиты обеспечивают только обе дозы вакцины.

Напомним, в Тернопольской области медики подтвердили 52 случая заражения "Дельта" -штамом коронавируса. Также зафиксировали первый случай заражения индийским штаммом коронавируса "Дельта" в Кременчугском районе Полтавской области.

Кроме того, обнаружили "Дельту" и в Черновцах.

В свою очередь, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в Украине официально зафиксировали уже 147 случаев коронавируса штамма "Дельта".

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