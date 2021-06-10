В Южной Корее обрушился дом: бетонные конструкции упали на автобус с пассажирами

Погибли по меньшей мере девять человек.
Обвал дома в Южной Корее обернулся настоящей трагедии с почти десятком жертв.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 10 июня.
Пятиэтажное здание в городе Кванджу длительное время находилась в аварийном состоянии. В ней давно уже никто не жил, а потому заранее подготовили к контролируемому разрушению.
Когда же на площадку уже приехали инженеры, внезапно произошел обвал. Часть бетонной конструкции полетела на дорогу и попала в автобус на остановке общественного транспорта. Девять пассажиров погибли на месте. Кроме того, восемь человек в тяжелом состоянии госпитализировали.
Как сообщалось, обвал моста произошел в итальянском городке Альбиано-Магро. Обломки полетели в реку, вместе с двумя фургонами. Один водитель не пострадал, другой с серьезными травмами доставили в больницу. Причины разрушения пока неизвестны.