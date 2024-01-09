В Южной Корее официально запретили употребление мяса собак

Парламент Южной Кореи принял закон о запрете употребления собачьего мяса в пищу и разведении собак на убой. Инициатором запрета выступил президент страны Юн Сок Йоль.

Об этом сообщает BBC.

Теперь по закону тем, кто разводит собак для употребления в пищу, покупает, перевозит, хранит или продает еду, приготовленную из собак, грозит наказание до трех лет лишения свободы и штраф около 20 тысяч долларов.

При этом ответственности непосредственно за употребление собачьего мяса законопроект не предусматривает.

Запрет вызвал горячие споры между борцами за права животных и традиционалистами.

Так, в ноябре 2023 года в Сеуле дело дошло до драки между двумя сотнями выращивающих собак фермеров и полицейскими. Ассоциация производителей собачьего мяса вообще угрожала выпустить на улицы столицы два миллиона собак.

Несмотря на разногласия с фермерами, практически все политики поддержали законопроект: за проголосовали 208 парламентариев и только двое воздержались.

Организаторам "собачьих ферм" дали переходный период до 2027 года (до этого их не будут наказывать). Владельцам более 1000 ферм также пообещали господдержку при переподготовке работников. В то же время предприниматели заявили, что планируют подавать апелляцию и выходить на протесты.

Употребление собачьего мяса в Южной Корее стало гораздо менее распространенным явлением, чем раньше, но его едят некоторые пожилые люди и подают в некоторых ресторанах.

По данным правительства, в стране насчитывается около 1150 ферм по разведению собак, 34 бойня, 219 дистрибьюторских компаний и 1600 ресторанов, где подают собачье мясо.

Напомним, в 2018 году южнокорейский суд впервые признал убийство собак ради еды незаконным.

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