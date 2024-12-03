В Южной Корее отменили военное положение, однако "дело не окончено" — СМИ

Военное положение в стране длилось около шести часов.
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль на заседании Кабинета Министров страны принял план отмены военного положения.
Об этом сообщает Yonhap.
Большинство протестующих уже разошлись из-под стен парламента. Однако глава оппозиционной партии Чо Кук заявил, что процесс продолжается и дело "не закончено". Он также пообещал объявить президенту импичмент.
Напомним, Юн Сок Йоль 3 декабря объявил о введении чрезвычайного военного положения в Южной Корее, обвинив оппозицию в антигосударственной деятельности, а также пообещал ликвидировать "антигосударственные силы". В ответ на это в Сеуле разгорелись столкновения между военными и протестующими.
Позже парламент Южной Кореи проголосовал за резолюцию с требованием упразднить военное положение.
В Украине уже объяснили, что введение военного положения в Южной Корее связано исключительно с их внутренними политическими событиями, а не с угрозой КНДР.
Читайте также:
- Военное положение в Южной Корее: в Сеуле вспыхнули стычки (видео)
- Умеров встретился с президентом Южной Кореи – о чем говорили
- Граждане Южной Кореи против предоставления Украине военной помощи: Reuters назвало цифры