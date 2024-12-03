В Южной Корее отменили военное положение, однако "дело не окончено" — СМИ

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль на заседании Кабинета Министров страны принял план отмены военного положения.

Об этом сообщает Yonhap.

Большинство протестующих уже разошлись из-под стен парламента. Однако глава оппозиционной партии Чо Кук заявил, что процесс продолжается и дело "не закончено". Он также пообещал объявить президенту импичмент.

Напомним, Юн Сок Йоль 3 декабря объявил о введении чрезвычайного военного положения в Южной Корее, обвинив оппозицию в антигосударственной деятельности, а также пообещал ликвидировать "антигосударственные силы". В ответ на это в Сеуле разгорелись столкновения между военными и протестующими.

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за резолюцию с требованием упразднить военное положение.

В Украине уже объяснили, что введение военного положения в Южной Корее связано исключительно с их внутренними политическими событиями, а не с угрозой КНДР.

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