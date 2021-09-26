В Южной Корее после праздников зафиксировали рекордный прирост заражений коронавирусом

В Южной Корее после праздников зафиксировали рекордный прирост заражений коронавирусом

В Южной Корее по меньшей мере одну прививку от коронавируса получили 73,5% населения.

В Южной Корее в субботу, 25 сентября, впервые с начала пандемии зафиксировали более трех тысяч новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что всплеск заболеваемости связывают с праздниками, которые южнокорейцы на этой неделе отмечали в течение трех дней.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), в стране зарегистрировали еще 3 273 заражения коронавирусом, лишь 28 из которых считаются ввезенными из-за границы. Более 77% новых больных являются жителями Сеула и прилегающих районов.

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"По нашим оценкам, рост количества путешествий во время Дня благодарения (Чхусок), а также рост числа личных контактов могут быть основными причинами резкого увеличения (больных. — Ред.)", — рассказала руководительница KDCA Чон Ын Кен.

Эксперт добавила, что вспышке также посодействовал более заразный COVID-штамм "Дельта". По ее прогнозу, количество инфицированных продолжит увеличиваться в течение одной или двух следующих недель.

В Южной Корее по меньшей мере одну прививку от коронавируса получили 73,5% населения, а 45% жителей считаются полностью привитыми.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили об уменьшении количества выявленных случаев коронавируса в мире, однако отметили, что в отдельных странах все еще наблюдаются вспышки COVID-19.

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