В Южной Корее разбился пассажирский самолет: погибли 120 человек

В Южной Корее пассажирский самолет съехал со взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением в аэропорту. На борту самолета находились около 175 пассажиров и шесть членов экипажа.

Об этом пишет Yonhap.

В результате авиакатастрофы погибли 120 человек, двое выжили. Авария произошла, когда самолет приземлялся в международном аэропорту Муан в провинции Южная Чолла, расположенном в 288 километрах от столицы Южной Кореи — Сеула.

Власти проводят расследование на месте катастрофы, чтобы установить точную причину аварии.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок приказал приложить все усилия для осуществления спасательных работ.

Напомним, в Пакистане разбился вертолет Ми-8 с тремя российскими пилотами на борту.

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