В Южной Корее разбился самолет с пассажирами: обнаружили тела всех погибших

Авиакатастрофа стала самой масштабной трагедией в Южной Корее. Выжили только два человека.

179 человек погибли в авиакатастрофе в Южной Корее после того, как самолет сошел со взлетно-посадочной полосы и разбился в международном аэропорту "Муана".

Об этом сообщило информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные пожарной службы.

На самолете Boeing 737-800 летел 181 человек, из которых шестеро — члены экипажа. Двое выживших были членами экипажа, которые на момент катастрофы находились в хвостовой части самолета — единственной, которую можно распознать.

Самолет почти полностью уничтожен взрывом, который произошел после того, как он, не развернув шасси, скользил по земле и врезался в бетонную стену. Произошел сильный пожар.

Напомним:

Пассажирский самолет авиакомпании Jeju Air совершил аварийное приземление и загорелся в международном аэропорту "Муан" в воскресенье утром, 29 декабря.

Южнокорейские власти считают, что вероятная причина трагедии — поломка шасси из-за столкновения с птицами. Причину еще выясняют.

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