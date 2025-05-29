В Южной Корее разбился военный самолет: что известно

Южнокорейский военный самолет / © Associated Press

Реклама

Патрульный самолет Военно-морских сил Южной Кореи потерпел крушение в Похане. На борту было четыре человека.

Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей власти.

Патрульный самолет Военно-морских сил с четырьмя людьми на борту потерпел крушение в горной местности вблизи города Похан, что на юго-востоке Южной Кореи, 29 мая.

Реклама

Авария произошла в 13:52 по местному времени. Очевидцы сообщили о дыме, который поднимался над горой.

The Washington Post со ссылкой на ВМС информирует, что самолет потерпел крушение и упал на землю по неизвестным причинам во время учебного полета. Есть ли жертвы — пока неизвестно.

ВМС ведут расследование, чтобы выяснить состояние четырех человек, находившихся на борту, а также причины катастрофы.

В местном аварийном управлении Похана сообщили, что к месту происшествия были отправлены спасатели и пожарные машины после сообщений местных жителей о том, что неизвестный летательный объект упал и произошел взрыв.

Реклама

Полицейское отделение Намбу в Похане подтвердило, что речь идет о военно-морском патрульном самолете, но пока не может подтвердить, есть ли погибшие или раненые.

К слову, в декабре 2024 года в Южной Корее разбился пассажирский самолет во время приземления в аэропорту. В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 120 человек, два человека выжили.

Заметим, в середине мая 2025 года в Финляндии, вблизи аэродрома Эура, столкнулись два гражданских вертолета. В результате авиакатастрофы погибли пять человек.