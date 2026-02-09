ТСН в социальных сетях

В Южной Корее разбился военный вертолет: экипаж погиб

Точная причина аварии выясняется, а Минобороны Южной Кореи приостановило все полеты на вертолетах AH-1S Cobra.

Анастасия Павленко
Авария произошла во время летных учений

Авария произошла во время летных учений / © Associated Press

В Южной Корее в округе Капхен потерпел трость военный вертолет AH-1S Cobra. Два человека экипажа погибли.

Об этом сообщило южнокорейское информагентство Yonhap News со ссылкой на власти страны.

Отмечается, что два пилота 15-й авиационной группы южнокорейской армии выполняли тренировочный полет на вертолете AH-1S Cobra, однако по неизвестным причинам примерно в 55 километрах к северо-востоку от Сеула он упал.

Пилотов доставили в больницу в тяжелом состоянии, но мужчины скончались от полученных травм.

Власти заявили, что в результате инцидента не было пожаров или взрывов. Точная причина аварии выясняется, а Минобороны Южной Кореи приостановило все полеты на вертолетах AH-1S Cobra.

По словам представителя армии, еще предстоит выяснить, произошла ли авария, когда вертолет возвращался в базу после завершения учебы или во время учебы.

«Вертолет был оснащен записывающим оборудованием, поэтому нахождение устройства значительно поможет в определении причины аварии», — добавил он.

Напомним, в России произошла авиакатастрофа с участием учебно-тренировочного самолета Diamond DA42. Во время выполнения полета борт потерпел крушение, что привело к гибели трех человек.

