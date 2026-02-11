В Южной Корее сделали неожиданное заявление о мирных переговорах

Флаг Южной Кореи. / © Associated Press

Реклама

Существует взаимосвязь между переговорами по прекращению войны России в Украине и ситуацией на Корейском полуострове.

Об этом заявил министр объединения Южной Кореи Чун Дон Йон во время встречи с главой МИД Нидерландов Дэвидом ван Вилом, сообщает Yonhap.

«Украина и Россия сейчас ведут переговоры о мире. Этот вопрос взаимосвязан с установлением мира на Корейском полуострове», — сказал Чун.

Реклама

В то же время, нидерландский министр назвал военный союз России и Северной Кореи «токсичным». По его словам, он вредит европейской безопасности не только из-за направления северокорейских солдат на войну и снабжения Пхеньяном оружия Москве, но и из-за военной помощи России, получаемой КНДР.

Как сообщалось, Северная Корея ускоряет ядерную программу. По данным Сеула, Пхеньян способен ежегодно производить материалы для 10–20 ядерных боеголовок, несмотря на призывы к денуклеаризации и попытки возобновить переговоры.

Отметим, что украинское ГУР заявило, что контингент армии КНДР продолжает участвовать в войне России против Украины на стороне агрессора. По состоянию на январь 2026 солдаты Ким Чен Ина находятся в Курской области, откуда ведут атаки на пограничные украинские общины.