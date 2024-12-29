В Южной Корее во время посадки разбился пассажирский самолет: много погибших

Пока известно, что погибли по меньшей мере 23 человека.

В Южной Корее во время посадки разбился пассажирский самолет, а на борту которого находилось более 175 пассажиров и 6 членов экипажа.

Об этом сообщает Yonhap.

Пока известно, что погибли по меньшей мере 23 человека.

Сообщается, что самолет, принадлежащий южнокорейской авиакомпании Jeju Air, возвращался из Бангкока. Во время приземления он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин попросил прощения у Алиева из-за инцидента с пассажирским самолетом.

Кроме того, мы ранее информировали, что в авиакатастрофе в Казахстане погиб пилот, обучавшийся в Украине.

Читайте также: