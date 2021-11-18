В Южной Корее заявили о новом рекорде по заболеваемости коронавирусом

В Южной Корее заявили о новом рекорде по заболеваемости коронавирусом

Тем временем около 509 тысяч студентов в четверг сдали однодневный экзамен "Suneung" в 1395 учреждениях по всей стране.

В Южной Корее в четверг, 18 ноября, зафиксировали 3 292 новых случая заболевания COVID-19, что стало новым суточным максимумом в стране с начала пандемии.

Об этом со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний сообщает The Associated Press.

Отмечается, что суточное количество случаев заражения коронавирусом в стране превышает три тысячи уже два дня подряд.

К тому же, от осложнений COVID-19 за последние сутки умерли 29 пациентов, в результате чего общее количество умерших возросло до 3 187 человек. Еще 506 больных находились в тяжелом или критическом состоянии.

С начала ноября южнокорейское правительство одобрило смягчение ограничений, охарактеризовав соответствующее решение как первый шаг к восстановлению определенной "допандемической нормальности".

В стране расширили общественные собрания и позволили ресторанам работать дольше. Однако сейчас в Южной Корее наблюдают рост числа серьезных случаев заболевания и смертей, особенно среди пожилых людей, отказавшихся от вакцины или чей иммунитет ослаб.

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Тем временем в четверг около 509 тысяч студентов сдали однодневный экзамен "Suneung" в 1395 учреждениях по всей стране. Перед входом в классы учащимся измеряли температуру. Известно, что 68 инфицированных студентов и 105 других находящихся на карантине прошли многочасовой тест дистанционно.

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