В Южной Корее заявили о новой вспышке коронавируса, столицу закрыли на карантин

В Южной Корее заявили о новой вспышке коронавируса, столицу закрыли на карантин

Только в этом месяце в Южной Корее зарегистрировали более 12 100 случаев заболевания коронавирусом.

Южная Корея в понедельник, 12 июля, сообщила о 1100 новых случаях заражения COVID-19. Суточный показатель заболеваемости в стране шесть дней подряд превышает тысячу.

Об этом со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний сообщает The Associated Press.

Отмечается, что более 780 новых заражений зафиксировали в столичном Сеуле и соседнем Инчхоне, а также в провинции Кёнгидо.

Также читайте Pfizer настаивает на необходимости третьей дозы своей COVID-вакцины

С понедельника во всех этих районах начали действовать жесткие карантинные ограничения, в частности люди не могут собираться в группы более чем из трех человек после 18:00, ночные клубы и церкви теперь закрыты, а посещать больницы и дома престарелых — запрещено.

Только в этом месяце в Южной Корее зарегистрировали более 12 100 случаев заболевания коронавирусом, в результате чего общее количество заражений увеличилось до 169 146. Заметим, что 2 044 пациента умерли от осложнений инфекции.

Всплеск COVID-19 вызывает тревогу в стране с 51 млн населения, где только 30,4% жителей получили первую дозу вакцины.

Как сообщалось, в Бельгии 90-летняя женщина умерла после того, как заразилась одновременно двумя штаммами коронавируса — "альфа" ( "британским" вариантом) и "бета" ( "южноафриканским" вариантом).

Знаменитый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук умер от осложнений коронавируса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку