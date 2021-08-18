В захваченном Кабуле женщины едва ли не впервые протестовали против талибов и требовали равноправия

В захваченном Кабуле женщины едва ли не впервые протестовали против талибов и требовали равноправия

Участницы акции протеста требовали, чтобы афганским женщинам разрешили участвовать в политике, управлении и экономике.

Жительницы столицы Афганистана Кабула провели первую акцию протеста за свои права с момента захвата города силами "Талибана".

Об этом сообщил журналиста NBC Ричард Энгель.

"Отважные афганские женщины протестуют за свои права в Кабуле", — написал Энгель в Twitter.

Brave Afghan women protesting for their rights in Kabul. "Work, education and political participation is every woman's right " pic.twitter.com/BEW4aXNjEp — Richard Engel (@RichardEngel) August 17, 2021

На плакатах участниц акции написано: "Работа, образование и участие в политической жизни — право каждой женщины".

По информации СМИ, несколько женщин собрались в районе Вазир Акбар Хан в Кабуле. Там расположены большинство государственных учреждений, президентский дворец, немецко-афганская школа Амани, которую неоднократно посещала Ангела Меркель и где только недавно позволили обучение девочек.

Напомним:

Во время первой с момента захвата власти в стране пресс-конференции, которую представители "Талибана" провели в Кабуле, пресс-секретарь группировки заявил, что права женщин будут уважать согласно исламского законодательства — шариата. По его словам, женщины смогут получать образование, в том числе в университетах. Они будут иметь право на работу. Ношение паранджи женами не будет обязательным, достаточно только платка.

согласно исламского законодательства — шариата. По его словам, женщины смогут получать образование, в том числе в университетах. Они будут иметь право на работу. Ношение паранджи женами не будет обязательным, достаточно только платка. На самом деле в стране уже начались репрессии: ведущих новостей снимают с эфиров, а двери домов активисток и других влиятельных девушек обозначают краской для будущих наказаний.

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