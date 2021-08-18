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В захваченном Кабуле женщины едва ли не впервые протестовали против талибов и требовали равноправия

Автор
Елена Вус
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Фото: twitter.com/RichardEngel

Участницы акции протеста требовали, чтобы афганским женщинам разрешили участвовать в политике, управлении и экономике.

Жительницы столицы Афганистана Кабула провели первую акцию протеста за свои права с момента захвата города силами "Талибана".

Об этом сообщил журналиста NBC Ричард Энгель.

"Отважные афганские женщины протестуют за свои права в Кабуле", — написал Энгель в Twitter.

На плакатах участниц акции написано: "Работа, образование и участие в политической жизни — право каждой женщины".

По информации СМИ, несколько женщин собрались в районе Вазир Акбар Хан в Кабуле. Там расположены большинство государственных учреждений, президентский дворец, немецко-афганская школа Амани, которую неоднократно посещала Ангела Меркель и где только недавно позволили обучение девочек.

Напомним:

  • Во время первой с момента захвата власти в стране пресс-конференции, которую представители "Талибана" провели в Кабуле, пресс-секретарь группировки заявил, что права женщин будут уважать согласно исламского законодательства — шариата. По его словам, женщины смогут получать образование, в том числе в университетах. Они будут иметь право на работу. Ношение паранджи женами не будет обязательным, достаточно только платка.
  • На самом деле в стране уже начались репрессии: ведущих новостей снимают с эфиров, а двери домов активисток и других влиятельных девушек обозначают краской для будущих наказаний.
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