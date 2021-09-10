В захваченном "Талибаном" Афганистане возобновляют пассажирское авиасообщение

Известно, что рейс чартерный и принадлежит авиакомпании катарских авиалиний.

В захваченном "талибами" Афганистане возобновляют пассажирское авиасообщение. Накануне там впервые после массовой эвакуации вылетел первый коммерческий пассажирский рейс.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 10 сентября.

На борту было больше сотни человек. По данным журналистов, среди них граждане Украины, Великобритании, Канады, Нидерландов и Штатов. Известно, что рейс чартерный и принадлежит авиакомпании катарских авиалиний. Ну и следующий рейс этих же авиалиний запланирован на сегодня, 10 сентября.

Стоит отметить, что больше недели аэропорт Кабула не работал, после того как США и остальные страны мира завершили массовую эвакуацию своих граждан и афганцев, которые сотрудничали с представителями мероприятия. После захвата власти "талибами" десятки стран успели вывезти более 124 тысяч человек. И все в условиях ужасной давки и терактов.

Напомним, Украина провела 6 эвакуационных рейсов. Но до сих пор не вывезла всех желающих. Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил — еще 159 наших соотечественников выразили желание покинуть Афганистан.

Новости мира: в захваченном Афганистане восстанавливают пассажирское авиасообщение

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