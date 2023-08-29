В закрытом формате: Пригожина тайно похоронили в Санкт-Петербурге (фото)

Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище рядом с его отцом.

Прощание с предводителем вагнеровцев Евгением Пригожиным прошло в "закрытом формате".

Об этом сообщила пресс-служба Пригожина.

"Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие попрощаться могут посетить Пороховское кладбище", — говорится в сообщении.

В то же время российский канал Shot опубликовал фото якобы могилы Пригожина на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что Пригожин был похоронен рядом со своим отцом.

Первые кадры из могилы Пригожина/Фото: Shot

Ранее в Кремле сделали неожиданное заявление по поводу похорон главаря "Вагнера". По словам Пескова, они пока не знают, в каком формате пройдут похороны, потому что это решение зависит от его родственников.

Напомним, вечером, 23 августа, стало известно, что в РФ разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Российские пропагадистские телеграмм-каналы предполагают, что самолет главаря "Вагнера" сбили российские средства ПВО – две ракеты С-300. По их информации, во время полета самолета Пригожина в небе раздались два взрыва.

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