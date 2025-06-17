В заливе между Ираном и ОАЭ загорелся танкер "теневого флота" России: видео

Пожар на танкере российского "теневого флота" / © скриншот с видео

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В Оманском заливе, расположенном между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами, загорелся нефтяной танкер, который принадлежит к так называемому «теневому флоту» РФ.

Видео пожара публикуют в соцсетях.

Судно Adalynn, внесенное Украиной в санкционный список, шло под флагом Антигуа и Барбуды. Его часто видели, когда оно курсировало по маршруту между российской Усть-Лугой в Балтийском море и Вадинаром на западном побережье Индии.

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По данным Bloomberg, пожар произошел из-за столкновения с 335-метровым нефтеналивным танкером Front Eagle под либерийским флагом.

Дата публикации 19:47, 17.06.25 Количество просмотров 5 Российский нефтяной танкер загорелся в заливе между Ираном и ОАЭ

Данные отслеживания судов, с которыми ознакомилось издание, показывают, что танкеры плыли рядом друг с другом в Оманском заливе, и их пути в конце концов пересеклись. Авария произошла примерно в 44 километрах от порта Хаур-Факкан (ОАЭ).

Владелец танкера Front Eagle назвал инцидент «навигационным» и «не связанным с текущим региональным конфликтом».

В то же время в издании отмечают, что военно-морские силы Ирана предупредили об усилении глушения электроники судов. По словам нескольких владельцев, такая активность заставляет экипажи усилить визуальное наблюдение и использовать более традиционные системы, такие как физические навигационные карты.

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Согласно данным отслеживания судов, 15 и 16 июня, во время прохождения мимо иранского порта Ассалуе, судно Front Eagle, вероятно, пострадало от глушения сигнала, хотя это было достаточно далеко от места аварии. Супертанкер направлялся в Китай из иракского нефтяного терминала Басра, согласно данным отслеживания судов.

Британское агентство морской безопасности Vanguard Tech сообщило, что пожар локализован, а экипажи судов в безопасности.

Согласно сообщению Национальной гвардии ОАЭ в социальных сетях, 24 члена экипажа судна Adalynn были спасены. Frontline также подтвердил, что его экипаж в безопасности.

Воды у проливов Хор-Факкан и Ормуз (ОАЭ) сильно перегружены, поскольку они служат воротами к важным поставщикам сырой нефти и топлива в регионе, включая Саудовскую Аравию, Ирак, Иран и Абу-Даби.

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Напомним, ранее Иран угрожал заблокировать Ормузский пролив, который является важнейшим в мире маршрутом для транспортировки нефти и сжиженного газа.