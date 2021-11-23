В Западной Африке наибольшее количество детей-солдат: как вербуют несовершеннолетних боевиков

В Западной Африке наибольшее количество детей-солдат: как вербуют несовершеннолетних боевиков

Кроме того, в регионе более 2200 детей стали жертвами сексуального насилия.

В Западной и Центральной Африке дети все чаще попадают в ряды вооруженных формирований и участвуют в военных конфликтах.

Об этом сообщает Associated Press.

По подсчетам ООН, на территории региона за последние пять лет правительственные силы и незаконные вооруженные формирования завербовали более 21 тыс. детей. Кроме того, с 2016 года более 2200 детей стали жертвами сексуального насилия.

Более 3500 детей были похищены, что делает этот регион вторым по количеству похищений несовершеннолетних в мире.

Дети, которые становятся участниками вооруженных формирований, часто испытывают "нестерпимый уровень насилия", и их вербовке может предшествовать похищение, сексуальное насилие или увечье.

"Цифры и тенденции очень тревожны для нынешнего и будущих поколений детей", — сказала Мари-Пьер Пуарье, региональный директор ЮНИСЕФ в Западной и Центральной Африке.

В частности, речь идет о таких странах, как Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика, Камерун, Чад, Конго, Мали, Мавритания и Нигер.

Более 57 миллионов детей во всем мире нуждаются в гуманитарной помощи, и эта цифра вдвое выросла по сравнению с прошлым годом из-за вооруженных конфликтов и пандемии.

Напомним, что в результате авиаудара в Эфиопии погибли дети.

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