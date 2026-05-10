В заповеднике родился уникальный белый бизон: такие появляются раз в миллион (фото)

В США впервые в истории заповедника родился белый теленок бизона. Коренные народы Северной Америки считают это священным знаком.

Бизоны Фото иллюстративное / © Кримськотатарське питання online

В Национальном заповеднике дикой природы имени Нила Смита в американском штате Айова родился чрезвычайно редкий белый теленок бизона. Специалисты говорят, что подобное явление случается примерно один раз в миллионе случаев.

Об этом говорится в сообщении Службы рыбных ресурсов и дикой природы США (US Fish & Wildlife Service, USFWS).

Белый бизон — священный для индейцев

Обычно бизоны рождаются с шерстью рыжеватого или темно-коричневого цвета. Однако в этот раз работники заповедника зафиксировали появление белого детеныша, что стало первым таким событием за всю историю существования природоохранной территории.

Маленький бизон Фото: USFWS

Менеджер заповедника Скотт Гилдже отметил, что рождение белого бизона стало настоящей сенсацией для сотрудников и посетителей. В настоящее время в заповеднике проживает более 80 бизонов, а этой весной там уже родилось несколько телят. Ученые ожидают, что в ближайшее время стадо еще пополнится.

Особое отношение к белым бизонам имеют коренные народы Северной Америки. Племена лакота, дакота, сиу, чероки и навахо считают появление такого теленка священным знаком, символизирующим надежду, гармонию и благополучие.

Во многих легендах упоминается Белая Бизоница — духовный образ, по верованиям, принесший людям знания, мир и важные традиции. Именно поэтому рождение белого бизона рассматривается как исключительное событие.

Бизоны являются самыми большими наземными животными Северной Америки. Взрослые самцы могут весить до 900 килограммов, а самки — около 450. Благодаря многолетним программам по сохранению популяции эти животные больше не находятся под угрозой исчезновения. Сегодня под охраной в Северной Америке живут десятки тысяч бизонов в государственных и частных заповедниках.

