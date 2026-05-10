В заповеднике родился уникальный белый бизон: такие появляются раз в миллион (фото)
В США впервые в истории заповедника родился белый теленок бизона. Коренные народы Северной Америки считают это священным знаком.
В Национальном заповеднике дикой природы имени Нила Смита в американском штате Айова родился чрезвычайно редкий белый теленок бизона. Специалисты говорят, что подобное явление случается примерно один раз в миллионе случаев.
Об этом говорится в сообщении Службы рыбных ресурсов и дикой природы США (US Fish & Wildlife Service, USFWS).
Белый бизон — священный для индейцев
Обычно бизоны рождаются с шерстью рыжеватого или темно-коричневого цвета. Однако в этот раз работники заповедника зафиксировали появление белого детеныша, что стало первым таким событием за всю историю существования природоохранной территории.
Менеджер заповедника Скотт Гилдже отметил, что рождение белого бизона стало настоящей сенсацией для сотрудников и посетителей. В настоящее время в заповеднике проживает более 80 бизонов, а этой весной там уже родилось несколько телят. Ученые ожидают, что в ближайшее время стадо еще пополнится.
Особое отношение к белым бизонам имеют коренные народы Северной Америки. Племена лакота, дакота, сиу, чероки и навахо считают появление такого теленка священным знаком, символизирующим надежду, гармонию и благополучие.
Во многих легендах упоминается Белая Бизоница — духовный образ, по верованиям, принесший людям знания, мир и важные традиции. Именно поэтому рождение белого бизона рассматривается как исключительное событие.
Бизоны являются самыми большими наземными животными Северной Америки. Взрослые самцы могут весить до 900 килограммов, а самки — около 450. Благодаря многолетним программам по сохранению популяции эти животные больше не находятся под угрозой исчезновения. Сегодня под охраной в Северной Америке живут десятки тысяч бизонов в государственных и частных заповедниках.