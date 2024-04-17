В затопленном российском Орске начали пить воду из луж: фото

Водоснабжение в городе отсутствует 12-й день, когда началось его затопление после поднятия уровня воды в реке Урал и разрушения дамбы.

В российском городе Орска, который почти две недели страдает от потопа, вызванного прорывом дамбы, отсутствует водоснабжение. Жители затопленного города вынуждены набирать воду из луж.

Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал "7×7 – Горизонтальная Россия".

Водоснабжение в городе отсутствует 12-й день, когда началось его затопление после поднятия уровня воды в реке Урал и разрушения дамбы, не выдержавшей напора паводка.

Жители города черпают воду из луж или во время дождя вывешивают из окон ведра. Добытая таким образом вода используется обычно для бытовых и технических нужд.

В российском Орске из-за отсутствия водоснабжения набирают воду из луж.

Российское издание "Новые Известия" пишет, что часть скважин, из которых брали воду для централизованного снабжения, остается подтопленной.

"Вода сейчас в Орске на вес золота. Питьевую воду развозят волонтеры, за ней выстраиваются огромные очереди. Из крана вода течет с перебоями и грязная. Сын, видимо, из-за забывчивости почистил зубы этой водой, итог – 40 температура и рвота 3 дня, было отравление”, – рассказала местная жительница Анна.

По словам мэра города Василия Козупицы, скважины запустят в работу, когда отступит паводок, поскольку при попадании паводковых вод в скважины произойдет заражение питьевой воды.

Как сообщалось ранее, наводнение в Орске началось 5 апреля после прорыва плотины, защищавшей город от реки Урал. На следующий день, 6 апреля, в Орске произошел повторный прорыв насыпной дамбы. 8 апреля жители Орска вышли на митинг в здание администрации с требованиями увеличить компенсации за потерю имущества.

Они также выразили недовольство действиями местных властей во время паводка и призвали Василия Козупицу уйти в отставку.

Местные издания пишут, что власти Орска выделяли на обслуживание дамбы значительно меньше средств, чем на городские цветники и площадь возле городской администрации. На ее строительство 10 лет назад было потрачено почти 1 млрд рублей, хотя "защитная" постройка представляла собой земляной вал и не могла стоить потраченных денег.

Напомним, после повторного прорыва дамбы в российском городе Орске Оренбургской области, где происходит катастрофическое затопление, прекратил работу нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез".

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