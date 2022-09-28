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В здании Музея Москвы мэрия обустроила мобилизационный пункт

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В здании Музея Москвы мэрия обустроила мобилизационный пункт

Фото: Sota

К отправке в воинские части, мобилизованным показывают советское патриотическое кино.

В здании Музея Москвы, где раньше находились провиантские склады, мэрия обустроила мобилизационный пункт.

Об этом сообщает издание Sota.

"Недавно в этом корпусе размещались Центр документального кино и детский музей, однако теперь их потеснили, а мобилизованным в те несколько часов, которые находятся здесь до отправки в воинские части, показывают советское патриотическое кино", — сообщает издание.

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Напомним, что повестку получил также бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов.

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Дата публикации
Просмотры
621
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