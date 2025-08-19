В здании парламента Финляндии депутат совершил самоубийство - СМИ

Ээмели Пельтонен

В здании парламента Финляндии мужчина совершил самоубийство, вероятно, это был депутат от Социал-демократической партии.

Об этом пишут Yleи Iltalehti.

Полиция Хельсинки подтвердила факт смерти человека в здании финского парламента. По предварительной информации, причины гибели выясняют следователи, и пока нет оснований говорить о криминальном характере события.

Руководитель службы безопасности парламента Ааро Тойвонен сообщил журналистам, что не исключает версии самоубийства, однако не уточнил точного места инцидента и не подтвердил, является ли погибший депутатом или сотрудником законодательного органа.

Финские СМИ Yle и Iltalehti сообщают, что речь идет о депутате Эеммели Пельтонена из Социал-демократической партии. Ранее политик публично сообщал о проблемах с почками и находился на больничном летом, пропуская последние сессии парламента.

После известия о его смерти на здании парламента приспустили государственный флаг наполовину. Министры Национальной коалиционной партии, собравшиеся на заседании правительства, почтили память Пельтонена минутой молчания.

Премьер-министр Петтери Орпо в своей речи отметил: «Недавно мы получили трагическую новость с нашего общего рабочего места — парламента. Один из наших коллег умер в его помещении». Орпо выразил соболезнования семье, близким и коллегам погибшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Франции нашли мертвым 54-летнего депутатаНационального собрания Оливье Марле. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве.