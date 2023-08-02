В здании Сената США возникла паника из-за сообщения о вооруженном мужчине

Полицейские офицеры обыскивают офисное здание Сената и территорию вокруг него в ответ на "тревожный звонок 911".

В среду, 2 августа, полиция Капитолия начала эвакуацию из одного из офисных зданий Сената США после получения уведомлений о возможной стрельбе.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

По данным Департамента столичной полиции, сообщение на 911 о стрельбе в Капитолии поступило в 14:30 (по местному времени), то есть в 21:30 по Киеву.

Полицейские офицеры обыскивают офисное здание Сената и территорию вокруг него в ответ на "тревожный звонок 911".

"Пожалуйста, держитесь подальше от этого района, поскольку мы все еще проводим расследование", - сообщила полиция Капитолия в Twitter.

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В следующем сообщении в Twitter полиция Капитолия сообщила: "Если вы находитесь в зданиях Сената, все внутри должны укрыться на месте, поскольку сообщение касалось возможного активного стрелка. Следует отметить, что у нас нет подтвержденных сообщений о выстрелах".

Офицеры полиции заблокировали доступ к подземным тоннелям, ведущим к офисным зданиям Сената от главного здания Капитолия.

Охрана в самом здании Капитолия выглядит достаточно спокойной, но ведет себя настороженно.

Большинство законодателей находятся за пределами Капитолия и в своих избирательных округах на августовских каникулах.

Напомним, в августе 2022 года мужчина на автомобиле протаранил заграждение у Капитолия. Когда на встречу выбежала полиция, мужчина сначала выстрелил в воздух, а затем застрелился.

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