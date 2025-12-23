В Женеве многодетную украинскую семью из Харькова хотят депортировать: какая причина

Швейцария депортировала уже около 100 украинцев: кто попадает под удар

С начала полномасштабной войны Швейцария депортировала около ста человек из Украины в разные страны.

Об этом пишет Le Temps.

Так, семье из Харькова, которая два года проживает в Женеве, грозит депортация в Литву — страну, где они провели всего около двадцати дней.

Елена Богачук, выпускница Академии изящных искусств, и ее муж, оба родившиеся в Харькове, являются художниками. Во втором по величине городе Украины они работали в области реставрации произведений искусства, фресковой живописи и преподавания. Елена никогда не уезжала из Украины до 24 февраля 2022 года. В тот день, будучи на шестом месяце беременности, она собрала сумку на пятерых, все их документы и поспешно покинула их квартиру в 16-этажном доме, направляясь в дом своей невестки, где семья нашла приют на одиннадцать дней.

«В самые страшные моменты, когда бомбардировки становились частыми, мы спускались в маленький, влажный подвал», — вспоминает Елена.

7 марта 2022 года семья решила покинуть Харьков и уехать на поезде в Польшу. Оттуда они отправились в Литву, где знакомый пообещал квартиру и работу. После тяжелых двадцати дней в Литве, отмеченных финансовыми проблемами и угрозами со стороны жителей русского происхождения, семья решила вернуться в Польшу, где они поселились и где Елена родила маленькую девочку Ариану. В январе 2024 года они решили отправиться в Швейцарию.

По прибытии семья подала заявку на получение разрешения S — временной защиты, предоставленного украинцам в Швейцарии, но Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM) отклонил ее. Швейцарская Конфедерация обратилась к литовским властям: Вильнюс был готов «вернуть» семью и предоставить им временную защиту. SEM просил о депортации семьи Богачук, решении, которое было поддержано в апелляционном порядке в январе 2025 года.

В издании отмечают, что дети харьковчан — 10-летняя Снежана, 8-летний Давид и 5-летняя Диана свободно владеют французским языком. Дети учатся в школе недалеко от Женевы. Самая молодая, Ариана, которой сейчас 3 года, посещает детский сад. Елена, мать делает все возможное для интеграции и дважды в неделю берет уроки французского языка. Супруги хотят работать. Сейчас она и ее муж рисуют мурал.

Семья отмечает, что не могут представить себе возвращение в Литву, страну, которую они едва знают и на языке которой не говорят. Что же касается возвращения в родной город Харьков, который ежедневно испытывает удары КАБов и дронов со стороны российских войск — то у супругов даже не идет речи.

По информации издания, с начала войны восемь украинцев были возвращены в одно из государств Дублинского протокола (то есть 27 стран ЕС плюс Исландия и Норвегия), 89 других были возвращены в третью страну, а пять — в Украину. Относительно последних швейцарский SEM уточняет, что эти пять человек были подвергнуты «исполнительному приказу о депортации»: депортация специальными рейсами для украинских правонарушителей, осужденных в Швейцарии.

Между тем, ожидается, что количество отказов в выдаче разрешений категории S в Швейцарии возрастет, поскольку Федеральный совет решил ограничить их выдачу после голосования в парламенте. С 1 ноября граждане семи регионов западной Украины больше не получают их автоматически по прибытии в Швейцарию. Среди таких регионов — Тернопольская область, которая в прошлом месяце стала жертвой российского нападения, в результате которого погибли по меньшей мере 35 человек.

Ранее украинский беженец рассказал об условиях для переселенцев в Швейцарии.