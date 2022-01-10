В Женеве завершились переговоры США и России по "гарантиям безопасности": первые комментарии

В Женеве завершились переговоры США и России по "гарантиям безопасности": первые комментарии

Российская сторона заверила, что Москва не намерена нападать на Украину.

В понедельник, 10 января, в Женеве завершились переговоры правительственных делегаций России и США о так называемых "гарантиях безопасности", которыми Москва требует исключить возможность вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, возглавлявшего российскую делегацию, разговор с делегацией США, которую возглавляла заместитель госсекретаря Венди Шерман, был сложным и профессиональным, без попыток обойти острые углы.

Российская сторона настаивала на том, что нерасширение НАТО – это императив. В то же время представители Кремля заверили, что Россия не намерена нападать на Украину.

По словам Сергея Рябкова, Соединенные Штаты очень серьезно подошли к российским предложениям безопасности и провели их проработку.

В Госдепартаменте относительно переговоров сообщили о планах на проведение дальнейших двусторонних консультаций в ближайшее время. По предварительной информации, идеи США, изложенные в Женеве, касаются, среди прочего, размещения ракет.

Сразу после завершения переговоров глава американской делегации Венди Шерман отметила, что США не позволят никому закрывать двери в НАТО для какой-либо страны.

Напомним, 9 января состоялся первый раунд переговоров по так называемым "гарантиям безопасности". Москва требует от НАТО юридически закрепить отказ от принятия Украины в Альянс, а также предлагает США подписаться под тезисом о том, что теперь с Украиной запрещено развивать "двустороннее военное сотрудничество".

В среду, 12 января, состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

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