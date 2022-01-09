В Женеве завершился первый раунд переговоров США и России

Встреча продолжалась больше двух часов.

Первый раунд и серии переговоров по так называемым "гарантиям безопасности", которые требует Москва от США и НАТО, завершился в Женеве.

Об этом сообщает издание "Интерфакс".

Переговоры проходили под руководством Госдепартамента США, а делегацию России возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков. Он назвал встречу сложной, но деловой.

Напомним, что Россия, на протяжении нескольких месяцев демонстративно стягивает войска к украинским границам, хочет гарантий своей безопасности. И видит их в юридически закрепленном обещании США - сократить военный арсенал в восточной Европе. От НАТО Россия потребовала не расширяться на восток и отдельно в этом контексте вспомнила Украину. Требуя не брать ее в ряды Североатлантического союза.

Обсудить это россияне потребовали сначала с Соединенными Штатами, и, похоже, сегодня и завтра в Женеве будет настоящее дипломатическое сражение. Россияне продолжают ультимативную риторику, и не готовы ни к каким уступкам, заявил сегодня глава их делегации, которого цитируют российские СМИ. И добавил, что сигналами из Брюсселя и Вашингтона разочарован. Оптимизма не излучает и американская сторона, ведущие медиа США пишут, что настроены делегаты реалистично.

Если Россия атакует Украину, Соединенные Штаты ударят непосильными санкциями по секторам российской экономики, критически важным для Кремля, пишет Associated Press. А требования России к НАТО не расширяться на восток – категорически отвергают и в Соединенных Штатах, в частности, и в Альянсе в целом. Отмечая, что суверенные страны вправе самостоятельно определяться со своим внешнеполитическим и выбором безопасности.

Начало переговоров в Женеве – как настроены наши партнеры и чего ждать Украине

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