В жестких столкновениях на границе Израиля с Газой пострадал 41 палестинец: фото, видео

В жестких столкновениях на границе Израиля с Газой пострадал 41 палестинец: фото, видео

13-летний мальчик был ранен в голову, а еще одному ребенку в шею попала резиновая пуля.

На границе Израиля и Сектора Газа в субботу, 21 августа, в результате столкновений пострадал по меньшей мере 41 палестинец и один израильский пограничник.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что сотни палестинцев вышли на митинг вдоль ограждения по периметру с Израилем к годовщине поджога мечети Аль-Акса, которое произошло в 1969 году.

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После того, как около сотни палестинцев подошли к забору и бросили взрывные устройства в военных, силовики в ответ применили резиновые пули.

В других местах, в частности вблизи города Хан-Юнис, палестинцы бросали в забор камни и пытались перелезть через ограждение. Некоторые демонстранты также запустили зажигательные пули в направлении южной части Израиля.

По данным Министерства здравоохранения Газы, во время беспорядков травмы получил 41 палестинец, в том числе 10 детей. Известно, что 13-летний мальчик был ранен в голову, а еще одному ребенку в шею попала резиновая пуля. Также среди пострадавших - женщина и журналист.

A child has been shot in the neck near the barbed wire in the East of Gaza Strip.

[r { pic.twitter.com/uEW8aTu9C3 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) August 21, 2021

Watch | Several Palestinians were by Israeli army gunfire today at the east border of the #Gaza Strip, as Palestinians mark the 52nd anniversary of the Al -Aqsa Mosque arson. pic.twitter.com/HIgzNFvN7C — Quds News Network (@QudsNen) August 21, 2021

Watch | Thousands of Palestinians demonstrate at the east border of the Gaza Strip against the Israeli siege and to mark the anniversary of the Al-Aqsa Mosque arson, today. pic.twitter.com/wIAU6rj0Yq — Quds News Network (@QudsNen) August 21, 2021

Между тем с израильской стороны от огнестрельного ранения серьезно пострадал 21-летний пограничник Баррель Хадария Шмуэли из города Беэр Яаков. Его доставили в больницу вертолетом.

Заметим, что член Политбюро "ХАМАС" Сухайл аль-Хинди заявил, что митингующие выражали поддержку "мечети Аль-Акса и Западной берегу".

"Мы не забудем наших заключенных и наши семьи, и мы не будем терпеть осаду Газы, страдающей от голода и боли, — высказался он. — Мы прилагаем все наши силы и возможности, чтобы снять осаду с палестинского народа, и мы используем память о пожаре Аль-Акса и ее значение для достижения победы и скорейшего освобождения родины".

After israeli soldiers shoot 41 Palestinian ppl, an israeli sniper is shot in retaliation: the israelis will likely avenge the entire population of Gaza pic.twitter.com/QXZqOELjjz — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) August 21, 2021

Как сообщалось, после ранения своего пограничника Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по Сектору Газа. Истребители нацелились на четыре разных объекта по всей Газе, где производили и хранили оружие.

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По данным СМИ, израильские силовики также усилили систему противоракетной обороны "Железный купол".

В то же время после полуночи от открытого в сторону израильского самолета пулеметного огня пострадал городок Сдерот, а 16-летний мирный житель получил легкие ранения, когда бежал в бомбоубежище.

Напомним, что в ночь на 21 мая после 11 дней боевых действий началось перемирие между Израилем и радикальным движением "ХАМАС", контролирующим Сектор Газа.

"Самая значительная эскалация боевых действий с 2014 года" привела к гибели по меньшей мере 248 человек, в том числе 66 детей и 39 женщин, в Газе и 12 человек, в том числе двух детей, в Израиле.

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