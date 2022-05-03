В Житомирской области мужчины на месте падения самолета ВСУ похитили боекомплект и табельное оружие погибшего пилота

В Житомирской области мужчины на месте падения самолета ВСУ похитили боекомплект и табельное оружие погибшего пилота

Полиция разоблачила жителей Денишев в Житомирской области, которые первыми прибежали на место падения украинского самолета.

МИГ-29 во время воздушного боя над территорией Тетеревской общины подбили российские оккупаны. Чтобы спасти жителей населенных пунктов, пилот остался в кабине судна и отвел его в лесную местность. Военный погиб при пожаре на борту.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции.

"Отдельного внимания заслуживают еще одни военные воры — настоящие "стервятники". Ярких "экземпляров" разоблачили оперативники Житомирского управления ДВБ Нацполиции", — сообщили в полиции.

На место падения самолета прибежали пятеро жителей села Дениши. Впрочем, они не вызывали на место правоохранителей. Местные же мужчины совершили акт мародерства. Они вытащили из самолета боевой комплект, забрали средства управления судном: платы, микросхемы, датчики – детали, содержащие драгоценные металлы. Кроме того, украли у пилота табельное огнестрельное оружие.

Правоохранители открыли уголовное производство и провели у фигурантов санкционированные обыски. Именно во время них изъяли части самолета, сигнальный пистолет погибшего пилота, гранаты и оружие без соответствующих разрешительных документов. Табельное оружие военного правоохранители ищут. В настоящее время специалисты проводят ряд экспертиз.

Как сообщалось, 29 апреля во время налета авиации РФ, военнослужащий срочной службы одной из частей Национальная гвардия Украины, находясь на боевом дежурстве в Запорожской области, умело использовал ПЗРК "ИГЛА" и устроил им по российскому самолету. У российских оккупантов минус один истребитель и 11 млн долларов.

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