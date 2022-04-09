В знак благодарности за помощь Украине: Словакия получит ракетный комплекс Patriot — Пентагон

Американская батарея системы противоракетной обороны, которую будут обслуживать военнослужащие США, будет передана в ближайшие дни.

В пятницу, 8 апреля, после того, как Братислава согласилась передать Украине свои системы противовоздушной обороны С-300, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что европейское командование американской армии перенесет в Словакию один ракетный комплекс Patriot вместе с обслуживающим персоналом.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении Остин заявил, что система поступит в Словакию в ближайшие дни.

"Мы ожидаем, что эта батарея и ее экипаж прибудут в ближайшие дни. Продолжительность их развертывания еще не установлена, потому что мы все еще консультируемся с правительством Словакии по постоянным решениям противовоздушной обороны", – сказал Остин в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.

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Глава министерства вооруженных сил США также высоко оценил щедрость словацкого правительства в предоставлении Украине системы противовоздушной обороны С-300.

По словам Остина, это доказательство решительности соседей Украины помочь украинцам защищаться от неспровоцированного российского вторжения. Министр также похвалил Словакию за ее "чрезвычайные усилия" в сфере гуманитарной помощи, а также прием тысяч украинских беженцев.

"Я еще раз благодарю правительство Словакии за его готовность помочь Украине удовлетворить потребности противовоздушной обороны дальнего действия. Это еще один пример силы нашего Альянса и того, как действия [российского] президента Путина привели к усилению НАТО", — сказал Ллойд Остин.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Словакия передала Украине комплексы противовоздушной обороны С-300.

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