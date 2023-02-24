В зоне стихийного бедствия в Турции произошло еще одно землетрясение

Жителей города, где снова ощущались подземные толчки, призывают не заходить в поврежденные предыдущим землетрясением здания из-за угрозы их обрушения.
В пятницу, 24 февраля, землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе города Гюрюн турецкой провинции Сивас, которое ранее было объявлено зоной стихийного бедствия.
Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber.
Подземные толчки были зафиксированы в 20.19 по местному времени (в 19.19 по Киеву). Землетрясение произошло на глубине около 5,3 километров.
Местные власти сообщают, что больших разрушений и жертв в результате толчков не было.
"Нам сообщили, что только один сарай в одном из наших сел был поврежден", — сказал заместитель губернатора Сиваса Шакир Онер Озтюрк.
В городе Гюрюн, по словам представителей власти, жертв или разрушений нет. Хотя жителей города призывают не заходить в поврежденные предыдущим землетрясением здания из-за угрозы их обрушения.
В Гюрюне, признанном зоной стихийного бедствия, было разрушено или сильно повреждено 217 зданий, а еще 933 здания получили незначительные повреждения после прошлых подземных толчков.
Напомним, после новых землетрясений, произошедших 20 февраля в Турции, по меньшей мере 6 человек погибли и 294 человека получили ранения.
Читайте также: