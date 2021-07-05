В зоопарке Сан-Франциско специально созданной вакциной прививали животных от коронавируса

Свою первую дозу получили тигры, львы, медведи гризли, обезьяны и свиньи.
Зоопарк Сан-Франциско вакцинировал от коронавируса своих подопечных.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Специальный препарат для этого разработала и бесплатно предоставила ветеринарная компания «Зо-Этис». Свою первую дозу получили тигры, львы, медведи гризли, обезьяны и свиньи.
А чтобы вакцинация для них прошла приятнее — животных угощали вкусняшками.
В зверинце говорят, до сих пор никто из подопечные не подцепил вирус. Но случаи заражения коронавирусом животных фиксировали в мире еще с начала пандемии. Наиболее уязвимы — приматы, потому что их ДНК на более 90 процентов совпадают с человеческими.