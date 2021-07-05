В зоопарке Сан-Франциско специально созданной вакциной прививали животных от коронавируса

Свою первую дозу получили тигры, львы, медведи гризли, обезьяны и свиньи.

Зоопарк Сан-Франциско вакцинировал от коронавируса своих подопечных.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Специальный препарат для этого разработала и бесплатно предоставила ветеринарная компания «Зо-Этис». Свою первую дозу получили тигры, львы, медведи гризли, обезьяны и свиньи.

А чтобы вакцинация для них прошла приятнее — животных угощали вкусняшками.

В зверинце говорят, до сих пор никто из подопечные не подцепил вирус. Но случаи заражения коронавирусом животных фиксировали в мире еще с начала пандемии. Наиболее уязвимы — приматы, потому что их ДНК на более 90 процентов совпадают с человеческими.

Новости мира: животных зоопарка в Сан-Франциско вакцинировали от коронавируса

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