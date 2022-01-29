В зоопарке женщина бросила маленькую девочку в вольер к медведю

Медведь медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел.
В зоопарке в Ташкенте молодая женщина на глазах у публики, сбросила маленькую девочку в вольер к медведю.
Об этом сообщает Telegram-канал зоопарка.
Кавказский бурый медведь Зузу, лежа в своем вольере, следил за действиями женщины, которая перекинула девочку через металлическую ограду. Несмотря на попытки посетителей и сотрудников зоопарка, остановить женщину не удалось, она все-таки сбросила ребёнка вниз к хищнику.
Медведь медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел. Работники зоопарка быстро среагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошел.
Ребенок был извлечен из вольера и обследован медсестрой зоопарка. Девочка пострадала только от падения с высоты почти 5 метров, а не от зубов хищника. При первичном осмотре кроме ушибов, видимых серьезных травм у нее не было обнаружено.
В настоящее время правоохранительные органы расследуют причины этого случая, а ребенок находится под наблюдением врачей. Зоопарк берет на себя все расходы на оказание медицинской помощи девочке.
Напомним:
- На территории природного парка "Ергаки" в Красноярском крае медведь напал на группу из четырех туристов, которые осуществляли спортивный категорийный поход.
- А в местности Кинк-Ривер, штат Аляска, на женщину напали три медведя. Живой она нашлась только через сутки.