В зоопарке женщина бросила маленькую девочку в вольер к медведю

В зоопарке женщина бросила маленькую девочку в вольер к медведю

Медведь медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел.

В зоопарке в Ташкенте молодая женщина на глазах у публики, сбросила маленькую девочку в вольер к медведю.

Об этом сообщает Telegram-канал зоопарка.

Кавказский бурый медведь Зузу, лежа в своем вольере, следил за действиями женщины, которая перекинула девочку через металлическую ограду. Несмотря на попытки посетителей и сотрудников зоопарка, остановить женщину не удалось, она все-таки сбросила ребёнка вниз к хищнику.

Медведь медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел. Работники зоопарка быстро среагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошел.

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Ребенок был извлечен из вольера и обследован медсестрой зоопарка. Девочка пострадала только от падения с высоты почти 5 метров, а не от зубов хищника. При первичном осмотре кроме ушибов, видимых серьезных травм у нее не было обнаружено.

В настоящее время правоохранительные органы расследуют причины этого случая, а ребенок находится под наблюдением врачей. Зоопарк берет на себя все расходы на оказание медицинской помощи девочке.

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