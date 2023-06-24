"Вагнер" готовится захватить склады с ядерным оружием в Воронежской области — "АТЕШ"

Бои в Воронежской области, вероятно, приведут к усилению эскалации боевых действий между ЧВК и армией РФ.

Передовые отряды ЧВК " Вагнер " вышли к окраинам Борисоглебска Воронежской области, где размещается склад с ядерным оружием, известный также как "375 объект "С", 12 управления МО РФ, "вагнеровцы" хотят захватить склады с оружием.

Об этом "АТЕШ" сообщил агент из состава "вагнеровцев".

"Вероятно защитить склад вс рф своими силами не сможет. Ведь там крайне мало сил и средств. Необходимо значительное количество танков, артиллерии и моторизированной профессиональной пехоты. Нужна, как минимум, бригада. А так, как сейчас нет свободных войск, единственный способ получить подкрепление — снять оперативные резервы с фронт", – говорится в сообщении.

Там также отметили, что бои за воронежский ядерный склад вероятно приведут к усилению эскалации боевых действий между ЧВК и армией Минобороны РФ.

Напомним, в России продолжается противостояние между "вагнеровцами" и регулярной армией РФ. Авиация РФ наносит удары по дороге федерального значения в Воронежской области М-4, по которой двигаются бойцы ЧВК "Вагнер".

Власти РФ готовятся к обороне Москвы от возможного вторжения ЧВК "Вагнер". На подходах к столице российские силовики начали сооружать блокпосты и оборонительные позиции.

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