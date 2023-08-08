“Вагнер” использует нестабильность в Нигере после госпереворота: Блинкен рассказал, что это означает

Сейчас в Нигере "повторяется то, что было в других странах, куда наемники Пригожина не принесли ничего кроме плохого".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, 8 августа, что ЧВК "Вагнер" "пользуется" нестабильностью в Нигере.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

После свержения президента Мохаммеда Базума почти две недели назад страной руководит хунта. Были предположения, что лидеры переворота обратились за помощью к "Вагнеру", которая, как известно, присутствует в Мали.

Блинкен сказал, что он не считает, что Россия или “Вагнер” спровоцировали переворот в Нигере. Однако США обеспокоены тем, что эта группа может проявить себя в некоторых частях Сахельского региона, сказал он в интервью BBC. “Я думаю, что то, что произошло и продолжает происходить в Нигере, не было спровоцировано Россией или “вагнеровцами”, но... они пытались воспользоваться этим. Куда бы ни пришла эта ЧВК "Вагнер", повсюду вслед за ней шли смерть, разрушение и эксплуатация", — заявил Блинкен.

По его словам, опасность выросла, а не уменьшилась. Блинкен добавил, что это "повторение того, что произошло в других странах, где они не принесли с собой ничего кроме плохого".

Считается, что "Вагнер" имеет тысячи боевиков в таких странах как Центральноафриканская Республика (ЦАР) и Мали, где она имеет прибыльные бизнес-интересы, а также укрепляет дипломатические и экономические отношения с Россией.

Боевики группировки обвиняются в широкомасштабных нарушениях прав человека в нескольких африканских странах. Несмотря на это, существует предположение, что армия Нигера обратилась к "Вагнеру" за помощью, поскольку страна стоит перед угрозой военного вмешательства.

ЭКОВАС – региональный блок из 15 западноафриканских государств – дал лидерам хунты Нигеру крайний срок до 6 августа, чтобы они ушли в отставку и возобновили президента Базума.

Этот срок был проигнорирован и ЭКОВАС должен провести встречу 10 августа, чтобы решить, что делать дальше.

7 августа заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд провела, по ее словам, "трудные и откровенные" переговоры с лидерами переворота, которые, по ее словам, понимают риски сотрудничества с наемниками.

Базум, который сейчас находится в плену, также выразил свою обеспокоенность по поводу влияния "Вагнера" в Африке.

"С открытым приглашением со стороны организаторов переворота и их региональных союзников, весь центральный регион Сахель может попасть под российское влияние через ПВК "Вагнер", чей жестокий терроризм был в полной мере продемонстрирован в Украине", — написал он в авторской статье для Washington Post, опубликованной на прошлой неделе.

Пока непонятно, въехали ли боевики “Вагнера” в страну, но один Телеграмм-канал, связанный с “Вагнером”, заявил 7 августа, что около 1500 его боевиков недавно были отправлены в Африку.

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин призвал хунту "позвонить нам" в голосовом сообщении, загруженном в Телеграмм 8 августа. "Мы всегда на стороне добра, на стороне справедливости и на стороне тех, кто борется за свой суверенитет и за права своего народа", — сказал он.

Нигер — бывшая французская колония, и переворот привел к волне антифранцузских и пророссийских настроений в стране — подобных пережившим соседние Мали и Буркина-Фасо, которые после собственных переворотов развернулись в сторону Москвы.

Обе страны, приостановившие членство в ЭКОВАС, направили делегации в столицу Нигера Ниамеи, чтобы заверить лидеров переворота, что они станут на их защиту от других западноафриканских стран и их западных союзников, если это будет необходимо.

"Я хотел бы напомнить вам, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер уже более 10 лет имеют дело с негативными... последствиями опасной авантюры НАТО в Ливии", заявил во время визита представитель правительства Мали Абдулайе Майга.

Одно можно сказать наверняка: президент Мали Гойта и президент Буркина-Фасо Траоре четко сказали нет. Мы не примем военного вмешательства в Нигер. Они следуют за нашим выживанием”.

Между тем хунта Нигеру назначила бывшего министра финансов страны Али Махамана Ламина Зейна новым премьер-министром страны после переворота.

Зейн заменил на этом посту Махамада Ухумуда, который во время переворота находился в Европе.

Напомним, президент Нигера Мохамед Базум, которого после госпереворота удерживает хунта, призвал мир помочь восстановить конституционный порядок в государстве. Происходящие в стране события он назвал "ключевой моментом истории".

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