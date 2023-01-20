"Вагнер" отдает пустые гробы родственникам погибших в Украине наемников-заключенных — СМИ

Один из "погибших" был ранен, но оказался жив и находится в украинском плену.

Из ЧВК "Вагнер" родственникам погибших на войне в Украине российских заключенных возвращают пустые гробы. Некоторые из этих "погибших" оказываются живыми.

Об этом сообщает российское издание "Медуза" со ссылкой на телеканал "Дождь".

Так, россиянка Ангелина (имя изменено) зимой похоронила своего мужа, а позже узнала, что он жив и до сих пор находится в Украине.

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Женщина рассказала, что ее муж отбывал наказание в одной из российских колоний. О том, что его завербовали в ЧВК "Вагнер", Ангелина узнала от родственницы другого осужденного. Женщина поделилась сомнениями в добровольном согласии ее мужа на предложение компании. По словам россиянки, мужчина хорошо относился к Украине.

Осенью уже бывший заключенный был отправлен в Украину и перестал выходить на связь. В декабре Ангелина получила телефонный звонок от работников ЧВК "Вагнер", сообщивших, что ее муж погиб в районе Бахмута. Позже его семье выдали закрытый цинковый гроб, медали от "Вагнера", почетную грамоту и свидетельство о смерти.

При этом Ангелину убеждали в невозможности ошибки, когда она спрашивала, действительно ли в гробу тело ее мужа.

"Они нам сказали, что нет необходимости раскрывать гроб, потому что перед отправкой (на фронт – ред.) они берут какие-то ДНК и когда трупы обнаруживают, они сравнивают. Они нам сказали, что дают стопроцентную гарантию, что это он", – рассказала женщина.

Через несколько недель после похорон незнакомец написал Ангелине, что ее муж жив и находится в Дебальцево Донецкой области. Еще через несколько дней с украинского номера женщине позвонил по телефону другой неизвестный, представившийся сотрудником СБУ. Он рассказал, что муж россиянки жив и был взят в плен в конце октября 2022 года. Незнакомец также описал ранение наемника, от которого, по версии работника "Вагнера", мужчина Ангелины погиб. Собеседник сказал, что в результате жизнь мужчине удалось спасти.

После этого женщина обратилась в Федеральную службу исполнения наказаний, где ей отказались предоставить информацию о муже. В то же время в военной комендатуре подтвердили, что экс-заключенный числится раненым и взятым в плен.

Отмечается, что журналистам "Дождя" удалось найти в соцсетях и телеграмм-чатах еще несколько подобных историй. Так, получив гроб, некоторые из родственников боятся открывать его, а представители ЧВК "Вагнера" настоятельно рекомендуют этого не делать.

Напомним, по данным США по состоянию на декабрь 2022 года, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отправил воевать в Украину 50 тыс. наемников.

Отметим, что труппами "вагнеровцев" буквально усыпаны районы вокруг Бахмута и Соледара, где оккупанты безуспешно пытаются захватить всю Донецкую область. По данным военного эксперта Олега Жданова, у Пригожина там "имеются свои интересы на соляные шахты и известняк".

Тем временем в ЧВК "Вагнера" уже начали вербовать и женщин, отбывающих наказание в российских тюрьмах.

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